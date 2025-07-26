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27 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области прогнозируют сильные дожди, грозу, град и сильный вытер.

Источник: Комсомольская правда

27 июля на территории Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным Ростовского гидрометцентра, в течение суток прогнозируются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 20−25 м/с.

Администрация Ростова предупредила о повышенном риске возникновения аварийных ситуаций. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных мест. В случае ливня лучше укрыться в надежном здании, избегая подтопленных участков и не приближаясь к шатким конструкциям, деревьям и оборванным проводам.

Автомобилистам советуют снизить скорость, соблюдать дистанцию и не пытаться проехать через подтопленные участки дорог. Особое внимание следует уделить безопасности детей в салоне, обязательно используя детские удерживающие устройства.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе улиц, даже на регулируемых переходах, а на остановках общественного транспорта не подходить близко к проезжей части.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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