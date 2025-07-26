27 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Администрация Ростова предупредила о повышенном риске возникновения аварийных ситуаций. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных мест. В случае ливня лучше укрыться в надежном здании, избегая подтопленных участков и не приближаясь к шатким конструкциям, деревьям и оборванным проводам.