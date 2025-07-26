Отключение горячей воды в Воронеже с 27 июля по 3 августа: адреса

На будущей рабочей неделе с ограничениями придется столкнуться жителям пяти районов города. Где-то воды не будет на протяжении двух недель, где-то — меньше.
В это время коммунальщики будут заниматься подготовкой сетей к новому отопительному сезону: текущим ремонтом инфраструктуры и ее модернизацией.
Полностью график отключения выглядит следующим образом:
Железнодорожный район
С 29 июля по 4 августа:
ул. Переверткина, 1/1,½,⅓,¼,⅙, 1/7,⅛, 1/9,1/10,1/11,1/12,2,4,6,8,10а, 11,13,15,17,18,20,21,22,23,24, 24а, 26,27,28,29,30,31,31а, 32,33,35,35/1,37,38,39,41,42,42а, 43,44,44а, 45,46,47,48,49, 51,52,54,56,58,60.
ул. 25 Января, 2,2а, 4,6,8,8а, 10,12,14,14а, 16,18,20,20а, 22, 24,26,28,30,32,34,38,40,42,46,48,50,52,70, 72.
Ленинский пр-т, 123,125,127,129,131,133,135,137,139,141, 143,145,147,149,151,153,155/1,155/2,159, 161,163,165,167,169,171,173/1,173/2,177, 179,181,185,187,189,193,195,215 В.
ул. Остужева, 1,1а, 3,3а, 5,5а, 6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22.
ул. Старых Большевиков, 2,14,16,18,20/1,20/2,44а.
ул. Зои Космодемьянской, 7,9,11,13,15,19.
ул. Гаршина, 6,10,16,21.
ул. Минская, 1,1а, 2 В.
ул. Серафимовича, 41а.
ул. Комсомольская, 27а.
ул. Суворова, 65.
ул. Переверткина, 1/1,½,⅓,¼,⅙, 1/7,⅛, 1/9,1/10,1/11,1/12,2,4,6,8,10а, 11,13,15,17,18,20,21,22,23,24, 24а, 26,27,28,29,30,31,31а, 32,33,35,35/1,37,38,39,41,42,42а, 43,44,44а, 45,46,47,48,49, 51,52,54,56,58,60.
ул. 25 Января, 2,2а, 4,6,8,8а, 10,12,14,14а, 16,18,20,20а, 22, 24,26,28,30,32,32а, 34,38,40,42,46,48,50,52,70, 72.
Ленинский пр-т, 123,125,127,129,131,133,134,135,136,137,138,139,141,142,143,144,144а, 145,146,147, 148,149,150,151,152,153,154,155/1,155/2, 159,161,163,165,167,169,171,173/1,173/2, 177,179,181,185,187,189,193,195,203,205, 213,215,215 В.
ул. Остужева, 1,1а, 3,3а, 5,5а, 6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,20,22,24,28,30,32,32а, 34,36,40,42,44,46,48,50.
ул. Старых Большевиков, 2,14,16,18,20/1,20/2,44а.
ул. Зои Космодемьянской, 7,9,11,13,15,19.
ул. Гаршина, 6,10,16,21.
ул. Минская, 1,1а, 2 В, 17/1,17/2,19/1,19/2,21,25,25а, 27,29,31,35,
ул. Серафимовича, 41а.
ул. Комсомольская, 27а.
ул. Суворова, 65.
С 30 июля по 12 августа:
ул. Рокоссовского, 45.
Левобережный район
С 28 по 29 июля:
ул. Волгоградская, 3,5,7,33.
ул. Димитрова, 102,137.
ул. Обручева, 16.
ул. Ржевская, 9,9а.
С 30 июля по 8 августа:
ул. Ильюшина, 13/2;
ул. Адмирала Чурсина, 2, 4,6,8;
пер. Калашникова, 1, 2, 4,6,8;
ул. Шидловского, 3.
Коминтерновский район
С 28 июля по 10 августа:
пр-т Труда, 14;
ул. Елецкая, 3;
пер. Политехнический, 4,6,8,10;
ул. Варейкиса, 68.
С 28 по 29 июля:
ул. Хользунова, 3,5,7,9,13,15,17, 19,21,21а, 23, 23а, 25,29,31,33,35,37,39,41.
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 104,106,108,125,127.
Московский пр-т, 44а, 48д, 52.
ул. Шишкова, 57,61,63,65,67,69,71.
ул. Беговая, 2/1,4/1,6/1,6/2,6/3,6/4,8/1,
8/2,8/3, 10/2,10/3,10/4,10/5,49.
пер. Славы, 3а, 5.
пер. Ботанический, 47а.
Советский район
С 28 июля по 8 августа:
ул. Ключникова, 1, 3, 4, 6.
Центральный район
С 30 июля по 10 августа:
ул. Калинина, 13.
Напомним, что в этом году весенне-летние отключения будут проводить в три этапа. Финальный — самый короткий — придется на август.