В России вступили в силу изменения в ПДД

Как сообщает издание, автомобилистов обяжут освобождать полосу для проезда не только машинам с цветографической окраской, таким как скорая, полиция или пожарная служба, но и автомобилям с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Теперь для их пропуска водители обязаны перестраиваться в соседний ряд или на обочину.