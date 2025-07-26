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В Прикубанском округе Краснодара устранили аварию на электросетях

В Прикубанском округе Краснодара устранили аварию, в результате которой без света оставались более 20 улиц краевой столицы, сообщает ЕДДС.

Источник: Коммерсантъ

«Авария устранена. Все потребители запитаны», — сообщили в ЕДДС города.

Напомним, в субботу 26 июля в Прикубанском округе Красноаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6−10 кВ. Были отключены ПС «ВГ-6» и 11 трансформаторных подстанций.

Без света оставались улицы Дзержинского, Величковская, Кореновская, Конечная, Лазарева, Лазо, Нахимова Минина, Богдана Хмельницкого, Невского и другие улицы округа.

Приехавшая на места бригада оперативно устранила аварию. К 14.40 подача электричества была восстановлена.