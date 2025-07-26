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Власти Москвы рассказали, как в приютах заботятся о животных старше 10 лет

В московских приютах живут почти три тысячи собак и кошек старше десяти лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Почти 3 тысячи собак и кошек старше десяти лет живут в 13 городских приютах Москвы. Там их кормят, выгуливают, моют, вычесывают и следят за здоровьем. Об этом рассказали в столичном комплексе городского хозяйства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рекордсмены по возрасту живут в приютах «Зоорассвет» и «Зеленоград».

«Собакам Вьюге и Максе уже почти 17 лет, а в пересчете на человеческий возраст — около 85», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в приюте «Зоорассвет» живет и 12-летняя кошка по имени Искорка, она несколько раз была на выставках по пристройству, но из-за возраста пока так и не обрела семью.

«Все желающие могут навестить животных в рабочие часы приютов, при себе необходимо иметь паспорт», — подчеркивается в сообщении.