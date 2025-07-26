Башкирия на 30% увеличила обеспечение лекарствами пациентов с ССЗ

Башкирия за последние пять лет на 30% увеличила финансирование льготными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Речь идет о 19 тысячах человек, которые перенесли инфаркт, острое нарушения мозгового кровообращения и операции на сердце. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.