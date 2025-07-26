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Башкирия на 30% увеличила обеспечение лекарствами пациентов с ССЗ

Препараты получают порядка 19 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия за последние пять лет на 30% увеличила финансирование льготными лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Речь идет о 19 тысячах человек, которые перенесли инфаркт, острое нарушения мозгового кровообращения и операции на сердце. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Чиновник отметил, что на бюджетные средства закупаются антикоагулянты, бета-блокаторы, статины.

— Сегодня на оперштабе […] выявили логистические недочеты [по обеспечению лекарствами] в двух округах. Запасы лекарств на складах «Башфармации» сформированы, поэтому вопрос решится в ближайшее время, — добавил Рахматуллин.

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