Наша «любимая» мэрия объявила о перекрытии дорог в столице.
Ограничения доступа коснулись некоторых общественных мест и дорог ведущих к аэропорту, в воскресенье, 27 июля, и понедельник, 28 июля, с 08:00 до 16:00.
Эти меры связаны с официальным визитом премьер-министра Болгарии Росена Желязкова.
В указанные часы будет ограничен доступ в центр города и на пути к Международному аэропорту Кишинева.
Также запрещены массовые мероприятия, ремонт дорог и обрезка деревьев по маршрутам следования официальных кортежей.
Премьер-министр Болгарии завтра встретится со своим молдавским коллегой Дорином Речаном.
Дайте угадаем, обсуждать они будут совместные пути развития стран, их невероятно «сильную», а главное, «ощутимую» поддержку, поблагодарят Украину за мир и безопасность в Молдове и конечно же обсудят плацынды ку мамалига.