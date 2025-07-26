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Внимание, водители! В Кишиневе перекроют дороги 27 и 28 июля из-за визита официальной делегации

Из-за визита болгарского премьер-министра Росена Желязкова 27 и 28 июля центр столицы и дорога в аэропорт будут недоступны, а чтобы ничто не отвлекало кортеж, запрещены любые работы и мероприятия.

Источник: Комсомольская правда

Наша «любимая» мэрия объявила о перекрытии дорог в столице.

Ограничения доступа коснулись некоторых общественных мест и дорог ведущих к аэропорту, в воскресенье, 27 июля, и понедельник, 28 июля, с 08:00 до 16:00.

Эти меры связаны с официальным визитом премьер-министра Болгарии Росена Желязкова.

В указанные часы будет ограничен доступ в центр города и на пути к Международному аэропорту Кишинева.

Также запрещены массовые мероприятия, ремонт дорог и обрезка деревьев по маршрутам следования официальных кортежей.

Премьер-министр Болгарии завтра встретится со своим молдавским коллегой Дорином Речаном.

Дайте угадаем, обсуждать они будут совместные пути развития стран, их невероятно «сильную», а главное, «ощутимую» поддержку, поблагодарят Украину за мир и безопасность в Молдове и конечно же обсудят плацынды ку мамалига.