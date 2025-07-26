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Школьники из Москвы взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии

Собянин: московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Московские школьники взяли три медали на Международной олимпиаде по биологии, которая проходит с 20 по 27 июля на Филиппинах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин Telegram-канале.

«Московские школьники — одни из лучших на Международной олимпиаде по биологии. Вера Красноперова из школы № 57 завоевала золотую медаль, Захар Дегтеренко из этой же школы получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали», — написал он.

Собянин поздравил школьников и отметил, что они соревновалась со сборными, представляющими почти 80 стран. Перед поездкой дети прошли подготовку на биофаке МГУ. Они прослушали лекции и отработали навыки на практике.

В мае российская команда взяла золото на первой Открытой международной биологической олимпиаде в «Сириусе», там она соревновались с участниками из 14 стран.

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