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Жара и грозы: синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в конце июля

Новая неделя в Москве порадует жителей столичного региона летними температурами и редкими осадками. Какая погода ожидает москвичей в конце июля, «Вечерней Москве» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Новая неделя в Москве порадует жителей столичного региона летними температурами и редкими осадками. Какая погода ожидает москвичей в конце июля, «Вечерней Москве» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, атмосферное давление в регионе будет понемногу расти. Самые высокие показатели ожидаются в понедельник и вторник — 749 миллиметров ртутного столба.

— У нас будет область высокого давления. Ожидается переменная облачность практически всю неделю, — сообщил эксперт.

При этом не исключена вероятность небольших дождей в понедельник, а местами и гроз. При грозе может подняться ветер. Но дальше в течение недели погода обойдется практически без осадков.

— Температура ночью будет в пределах плюс 14−16 градусов. В понедельник и вторник днем ожидается 28−30 градусов тепла, — добавил собеседник «ВМ».

Погода в Москве 26 и 27 июля.

В среду температура воздуха прогреется в дневные часы до 27−32 градусов тепла. В четверг этот показатель будет равняться плюс 26−31 градусу, но ожидается облачная погода и небольшой дождь.

— Предварительно, 1 августа будет облачно, дождливо с температурой воздуха 25−30 градусов тепла, — заключил Цыганков.

В этом году июль оказался особенно влажным: с вечера 21-го по утро 22-го числа уровень влажности в городе превышал 90 процентов. В московском климате все чаще появляются черты, характерные для тропиков, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.