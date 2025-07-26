Воронежский зоопарк показал, как освоился амурский тигр

В преддверии Международного дня тигра, который отмечается 29 июля, Воронежский зоопарк показал, как освоился на новом месте амурский тигр, которого перевели в в столицу Черноземья в середине ноября 2024 года. Тихону, так зовут хищного обитателя, потребовалось восемь месяцев на адаптацию: необходимо было много времени, чтобы освоиться, привыкнуть к новому окружению без стресса и почувствовать себя в безопасности.