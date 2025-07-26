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28 сотрудников «Ташгорэлектросети» наказаны за массовые аварии

28 сотрудников системы электроснабжения Ташкента привлечены к дисциплинарной ответственности после массовых аварий и перебоев в подаче электричества. Среди них — руководитель «Ташгорэлектросети», 11 начальников районных предприятий, 13 главных инженеров и три диспетчера.

Источник: Курсив

Генпрокуратура в ходе проверок выявила, что на сегодня в столице более 823 тыс. потребителей электроэнергии — на 47,6 тыс. больше, чем в 2024 году.

Потребление энергии также растет: с 7,6 млрд кВт·ч в 2022 году до 8,7 млрд в 2024-м. Ежегодный прирост составляет в среднем 9%.

Также проверка выяснила, что из почти 10 тыс. километров сетей — 26% находятся в неудовлетворительном состоянии. Из 90 подстанций девять требуют модернизации, еще две — увеличения мощности.

Отмечено, что в колл-центре работали всего пять операторов, из-за чего образовывались очереди до 70 звонков. После проверки к работе подключили еще десять специалистов.

Также установлено, что 23 июля информация о 64 авариях не была доведена до потребителей, а по 112 случаям предупреждения были направлены с опозданием.