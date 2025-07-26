«Я выбираю небо»: в Казани пройдет авиационный праздник

2 августа на территории Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Цель мероприятия — привлечь внимание людей к авиации, заинтересовать молодёжь в работе в этой сфере и повысить престиж инженерных и технических профессий. Организаторы — Министерство промышленности и торговли Татарстана.