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«Я выбираю небо»: в Казани пройдет авиационный праздник

Цель мероприятия — привлечь внимание людей к авиации.

Источник: АиФ

2 августа на территории Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Цель мероприятия — привлечь внимание людей к авиации, заинтересовать молодёжь в работе в этой сфере и повысить престиж инженерных и технических профессий. Организаторы — Министерство промышленности и торговли Татарстана.

На празднике будет работать «Аллея профориентации», где будут представлены предприятия и учебные заведения, связанные с авиацией.

Для гостей праздника будет подготовлена разнообразная программа: развлекательная часть, выступление местных артистов, награждение лучших работников авиационной промышленности Татарстана, детская зона, различные мастер-классы и многое другое.

Праздник начнётся в 15:00 и продлится до 19:00. Вход свободный.