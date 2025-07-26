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Лавров направил в адрес Хабирова письмо. Он поздравил республику с успехом Шульган-Таш

Глава МИД РФ Лавров поздравил Башкирию с включением Шульган-Таш в список ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Башкирию с включением наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он направил поздравительную телеграмму в адрес главы республики Радия Хабирова.

— Этот уникальный образец пещерного искусства верхнего палеолита, расположенный в Башкирии, стал первым объектом мирового достояния. Благодаря скоординированным действиям нашей делегации и грамотной подготовительной работе нам удалось добиться наилучшего результата, — написал глава МИД России.

Лавров добавил, что рассчитывает на продвижение в список ЮНЕСКО башкирских шиханов: Торатау, Куштау и Юрактау в следующем году.

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