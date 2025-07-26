Лавров направил в адрес Хабирова письмо. Он поздравил республику с успехом Шульган-Таш

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Башкирию с включением наскальной живописи пещеры Шульган-Таш в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он направил поздравительную телеграмму в адрес главы республики Радия Хабирова.
— Этот уникальный образец пещерного искусства верхнего палеолита, расположенный в Башкирии, стал первым объектом мирового достояния. Благодаря скоординированным действиям нашей делегации и грамотной подготовительной работе нам удалось добиться наилучшего результата, — написал глава МИД России.
Лавров добавил, что рассчитывает на продвижение в список ЮНЕСКО башкирских шиханов: Торатау, Куштау и Юрактау в следующем году.
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