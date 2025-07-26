Женщины более стойкие к ядам: что делать, если укусила змея

Раннее потепление и проливные дожди — хорошая почва для размножения змей, в том числе и ядовитых. На днях одна из жительниц Подмосковья едва не лишилась ноги после укуса гадюки. «Вечерняя Москва» узнала, как обезопасить себя и родных от ядовитых змей.
Гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу после того, как та наступила на нее. Инцидент произошел на дачном участке в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Токсикологи института также рассказали, что за последнюю неделю с укусами гадюк госпитализировали еще несколько человек.
В России змей не так уж и много, однако от них можно пострадать. В нашей стране встречаются щитомордник, тигровый уж или гюрза. Именно гюрза — самая опасная змея в России, но ее сложно встретить, так как она занесена в Красную книгу и распространена на территории Дальнего Востока. В Москве и Подмосковье самой распространенной является гадюка обыкновенная. Она есть почти везде, поэтому знать, чем такие змеи опасны, а также что делать при их укусе, необходимо.
— Опасность гадюк, которые распространены в средней полосе, зависит от множества факторов: времени года, пола или возраста укушенного, вида яда, места, куда укусили, и многого другого, — рассказал врач-токсиколог, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Михаил Кутушов.
У змей семейства гадюк яд влияет на свертываемость крови: может повысить или снизить ее. Он не смертелен, но может вызвать серьезные осложнения. Все зависит от того, куда укусила змея, ведь эффект от укуса в руку или в шею будет различаться. Смертность от яда гадюки не более одного процента.
Лучший способ профилактики — не провоцировать змею, потому что просто так она не нападает.
Где можно встретить змей в Москве.
Как понять, что укусила гадюка? Так как ее яд влияет на сосуды, то под кожей начинается активное кровоизлияние, а зона укуса становится похожей на синяк.
При укусе гадюки нужно незамедлительно обратиться в больницу.
Укушенному можно оказать первую помощь: во-первых, следует не паниковать и обездвижить конечность, дать покой. Далее надо обработать рану и наложить сухую повязку. После обязательно обратитесь к врачу.
Существуют также народные способы, такие как обливание раны уриной, прижигание или выдавливание яда. Их лучше не использовать, если не хотите ухудшить ситуацию с отравлением.
— Есть четкий набор действий, которые помогут избежать осложнений после укуса. Народные же средства либо не помогут, либо сделают хуже, — поясняет эксперт.
«Можно встретить около подъезда»: как себя вести при столкновении со змеей.
Самое страшное, когда кусают детей. Ведь их организм еще не сформирован полностью, поэтому яд, особенно в высокой концентрации, будет для ребенка смертельно опасным.
— Реакция у взрослого мужчины и маленького мальчика заметно отличается. Роль также играет и пол. Женщины более стойкие к ядам, чем мужчины, — объяснил врач-токсиколог.
Эксперт рекомендует при выезде за город, на природу подготовиться ко всем возможным опасностям. Природа — агрессивная среда, но избежать многих проблем реально. Многие растения могут быть опасны даже от обычного касания, а ягоды и грибы окажутся ядовитыми. То же самое и со змеями, лучший способ не быть укушенным — профилактика, например: если вам надо пройти сквозь плотную траву, проверьте, нет ли там змей. Сама рептилия на вас не нападет, если ее не провоцировать. Избежать столкновения поможет обычная палка. Поворошите ею траву: гадюка испугается и сбежит. По словам эксперта, это один из лучших способов профилактики, чтобы не быть укушенным.
— Осведомлен, значит вооружен, — резюмирует Михаил.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Виктория Личагина, биолог-эколог, учитель:
— В природе все связано пищевыми цепями. Одни животные питаются другими. Подобные цепи существуют во всех экосистемах, поэтому увеличение количества организмов, которыми питаются, вызывает увеличение других. Змеи питаются мелкими грызунами, ящерицами, лягушками и насекомыми, которые из-за дождливого лета размножаются лучше, так как их личинки живут в воде. В этом году таких насекомых стало много. Поэтому те, для кого они являются объектом питания, тоже увеличивают свою популяцию: насекомых едят лягушки, их становится больше, лягушек едят змеи, и их, следовательно, тоже становится больше.
ОТЛИЧИТЬ УГРОЗУ.
Есть несколько способов отличить ядовитую змею от неядовитой:
Внимательно посмотрите на голову змеи: ядовитые змеи чаще всего имеют треугольную форму головы — это мешочки с ядом. От такой змеи нужно держаться подальше;Отличаются и зрачки: как правило, у ядовитых они вытянутые, как у кошек, а у обычных — круглые. Если издалека не видно, какие зрачки, то подходить близко не следует;Окрас может стать сигналом: у гадюк вдоль спины есть полоса, обычно серого цвета, а у ужа полосы нет, но есть желтые точки на передней части головы, на щеках. И гадюки могут иметь яркие части, нужно быть осторожней.
Важно! Эта инструкция не является истиной в последней инстанции, так как змеи могут отличаться: как ядовитые, так и неядовитые. Лучше обходить любых змей.
В Госветслужбе Подмосковья рассказали, что делать, если змея укусила вашего питомца на прогулке.