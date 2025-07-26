Женщины более стойкие к ядам: что делать, если укусила змея

Эксперт рекомендует при выезде за город, на природу подготовиться ко всем возможным опасностям. Природа — агрессивная среда, но избежать многих проблем реально. Многие растения могут быть опасны даже от обычного касания, а ягоды и грибы окажутся ядовитыми. То же самое и со змеями, лучший способ не быть укушенным — профилактика, например: если вам надо пройти сквозь плотную траву, проверьте, нет ли там змей. Сама рептилия на вас не нападет, если ее не провоцировать. Избежать столкновения поможет обычная палка. Поворошите ею траву: гадюка испугается и сбежит. По словам эксперта, это один из лучших способов профилактики, чтобы не быть укушенным.