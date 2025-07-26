«Дожди и грозы заканчиваться не собираются». Синоптик Рябов рассказал о мокрой погоде в Беларуси на неделе с 28 июля по 3 августа

По предварительным прогнозам, в начале второй половины недели территория страны будет находиться в области высокого атмосферного давления. Неустойчивые влажные воздушные массы будут ходить по периферии. Именно от них стоит ждать дождей разной интенсивности. Ночью от +11 до +16 градусов, в дневное время суток воздух прогреется от +16 градусов в северо-западных районах до +28°C в юго-восточных. В пятницу, 1 августа, днем по стране примерно такая же температура — от +20 до +26 градусов.