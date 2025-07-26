«Дожди и грозы заканчиваться не собираются». Синоптик Рябов рассказал о мокрой погоде в Беларуси на неделе с 28 июля по 3 августа

Конец июля — начало августа в Беларуси выдастся дождливым и грозовым. Об этом на телеканале ОНТ рассказал белорусский синоптик Дмитрий Рябов.
По его словам, дожди и грозы заканчиваться не собираются, и на предстоящей неделе с 28 июля по 3 августа для белорусской погоды мало что изменится.
Дмитрий Рябов отметил, что атмосферные фронты не оставят Беларусь в покое, именно под их влиянием характер погоды будет неустойчивым. Дожди почти каждый день, а вот ливни, грозы, ветер — не исключены.
«Однако дожди будут распределяться не равномерно — где-то густо, где-то пусто. Вместе с тем будет очень тепло», — подчеркнул Дмитрий Рябов.
Начало предстоящей недели пройдет под знаком атмосферных фронтов с юго-запада Европы. По всей территории Беларуси синоптики ожидают кратковременные дожди, грозы, сильные ливни. Будет очень влажно. Ночью от +14 до +19 градусов. Разбежка дневных температур днем 28 июля значительная: от +16 градусов по западу страны до +27 градусов по юго-востоку. 29 июля, во вторник, на западе потеплее до +21 градуса, а вот температурный фон на юго-востоке страны будет такой же, как и в понедельник.
Очередной атмосферный фронт с запада навестит Беларусь в середине недели. Он принесет очередную порцию теплых, влажных и неустойчивых воздушных масс. В большинстве районов — кратковременные дожди, грозы. Опять же очень влажно, влажность воздуха до 90%. Ночью в среду по стране от +12 до +18 градусов, днем от +18 градусов по северо-западу до +29 градусов по юго-востоку.
По предварительным прогнозам, в начале второй половины недели территория страны будет находиться в области высокого атмосферного давления. Неустойчивые влажные воздушные массы будут ходить по периферии. Именно от них стоит ждать дождей разной интенсивности. Ночью от +11 до +16 градусов, в дневное время суток воздух прогреется от +16 градусов в северо-западных районах до +28°C в юго-восточных. В пятницу, 1 августа, днем по стране примерно такая же температура — от +20 до +26 градусов.
Первые выходные августа опять же прогнозируются мокрыми, с кратковременными дождями и грозами. Ночью и по утрам не исключены туманы. Температура ночью будет колебаться от +13 до +17 градусов, днем в субботу прогнозируется по-летнему жарко от +25 до +29 градусов, в воскресенье — от +23 до +28 градусов.
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