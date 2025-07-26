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Автомотопробег к 33-ей годовщине ввода российских миротворцев прошел в Приднестровье

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. В Приднестровье прошел автомотопробег, приуроченный к 33-ей годовщине ввода российских миротворцев.

Источник: Sputnik.md

Официальный старт автопробегу был дан в Дубоссарах на мемориале Воинской Славы, где участники возложили цветы и почтили память героев. В мероприятии принимают участие 80 экипажей, которые проследуют по трем направлениям через все Приднестровье.

Сегодня мы посетим все памятные места, чтобы возложить цветы и почтить память героев.

сказал глава Союза защитников Приднестровья Валерий Ширков

В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.

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