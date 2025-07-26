Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции

Партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
«Сегодня на дорогах Республики Молдова, на маршрутах внутри страны, было остановлено не менее половины участников. Сегодня мы не можем организовать здесь сцену, потому что правительство, режим поставили нас в затруднительное положение. Мы не смогли привезти оборудование для проведения встречи. Но это ничего, мы можем работать и с простыми мегафонами. Нас много, мы сильны, и мы обязательно победим», — сказал Батрынча на митинге.
Вице-спикер напомнил, что четыре года назад президент Молдавии Майя Санду со своим режимом обещала хорошие времена. «Но она забыла сказать, что хорошие времена — это зарплаты министров, которые составляют астрономическую сумму для Республики Молдова, что хорошие времена подразумевают повышение пенсионного возраста. И сегодня у каждого второго гражданина нет шансов дожить до пенсионного возраста. Было совершено много несправедливостей, но сегодня нас много, мы едины», — отметил он.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.