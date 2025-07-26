Полиция не пустила в Кишинев более половины участников митинга оппозиции

«Сегодня на дорогах Республики Молдова, на маршрутах внутри страны, было остановлено не менее половины участников. Сегодня мы не можем организовать здесь сцену, потому что правительство, режим поставили нас в затруднительное положение. Мы не смогли привезти оборудование для проведения встречи. Но это ничего, мы можем работать и с простыми мегафонами. Нас много, мы сильны, и мы обязательно победим», — сказал Батрынча на митинге.