Какой будет погода в Казахстане 27 июля

В Абайской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15−20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Семей: 27 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36−38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.