Какой будет погода в Казахстане 27 июля

В Абайской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере области 15−20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Семей: 27 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36−38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с, временами 23−28 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. Кокшетау: 27 июля днем ожидается сильный дождь, град. Гроза.
В Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град. Ночью на севере, востоке, днем на северо-востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный на севере области порывы 15−20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области высокая пожарная опасность. Атырау: 27 июля ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Усть-Каменогорск: 27 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15−18 м/с. Днем ожидается сильная жара 36−38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 27 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области ветер западный днем на западе, в центре, горных районах области порывы 15−20 м/с. Талдыкорган: 27 июля ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с.
В Карагандинской области ожидаются гроза, днем град, шквал, пыльная буря. Ветер южный, юго-западный ночью на юге, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области временами порывы 23−28 м/с. Днем на юге области сильная жара 36 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Караганда: 27 июля ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер южный, юго-западный днем временами порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Костанай: 27 июля утром и днем ожидается гроза.
В Кызылординской области ожидаются ночью на западе гроза, днем в центре области пыльная буря. Ветер западный в центре области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 27 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге, в центре области порывы 15−20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Актау: 27 июля днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается гроза. Днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20, на западе, юге области временами 23−28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. Павлодар: 27 июля днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на юге, севере, востоке области град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. Петропавловск: 27 июля днем ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, западе области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Туркестан: 27 июля ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытауской области ожидаются временами сильный дождь, град. На севере, востоке, в центре области гроза, днем шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке, в центре области временами порывы 23−28 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жезказган: 27 июля ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный днем 15−20, временами порывы 23 м/с.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 24−26 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 22−24, днем 35−37 тепла.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 7−12, днем 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 26−28 тепла.