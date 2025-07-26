Посол Грызлов сказал, что взаимный турпоток РФ и Беларуси в 2024 — 6 млн человек

По словам дипломата, такие цифры радуют, ведь средства, затрачиваемые туристами на такие поездки, не уходят за рубеж, а остаются на родине и работают в интересах укрепления благосостояния двух народов. Солидные турпотоки — это новые рабочие места, рост предпринимательства в сфере услуг, в торговле и в других смежных областях.