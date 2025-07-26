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Посол Грызлов сказал, что взаимный турпоток РФ и Беларуси в 2024 — 6 млн человек

Посол России в Беларуси Борис Грызлов сказал о популярных курортах и туристических локациях Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

В приветствии посла России в Беларуси Бориса Грызлова участникам форума «Пора путешествовать по Союзному государству» есть информация о турпотоке двух стран в 2024 году — около 6 миллионов человек, сообщает Sputnik.by.

Борис Грызлов охарактеризовал его как «рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян».

По словам дипломата, такие цифры радуют, ведь средства, затрачиваемые туристами на такие поездки, не уходят за рубеж, а остаются на родине и работают в интересах укрепления благосостояния двух народов. Солидные турпотоки — это новые рабочие места, рост предпринимательства в сфере услуг, в торговле и в других смежных областях.

Не секрет, что на популярность поездок россиян в Беларусь и белорусов в Россию повлияли серьезные удорожания и усложнения логистики поездок во многие третьи страны. Но туристические локации, качество сервиса в Беларуси и России за недолгое время сильно подтянулись, отметил Борис Грызлов.

Дипломат назвал примечательные, на его взгляд, локации для пляжного отдыха в прибалтийских, черноморских, азовских, каспийских и дальневосточных отелях и пансионатах, а также горнолыжные курорты недалеко от Сочи.

Среди туристических локаций Беларуси Борис Грызлов упомянул дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле и музей Александра Суворова в Кобрине.

Кстати, советские «Шоколадные бутылочки», «Белочку» и «Суфле» показали на выставке в Минске. А вы помните их вкус?

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