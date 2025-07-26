Посол Грызлов сказал, что взаимный турпоток РФ и Беларуси в 2024 — 6 млн человек

В приветствии посла России в Беларуси Бориса Грызлова участникам форума «Пора путешествовать по Союзному государству» есть информация о турпотоке двух стран в 2024 году — около 6 миллионов человек, сообщает Sputnik.by.
Борис Грызлов охарактеризовал его как «рекордный рост взаимных поездок белорусов и россиян».
По словам дипломата, такие цифры радуют, ведь средства, затрачиваемые туристами на такие поездки, не уходят за рубеж, а остаются на родине и работают в интересах укрепления благосостояния двух народов. Солидные турпотоки — это новые рабочие места, рост предпринимательства в сфере услуг, в торговле и в других смежных областях.
Не секрет, что на популярность поездок россиян в Беларусь и белорусов в Россию повлияли серьезные удорожания и усложнения логистики поездок во многие третьи страны. Но туристические локации, качество сервиса в Беларуси и России за недолгое время сильно подтянулись, отметил Борис Грызлов.
Дипломат назвал примечательные, на его взгляд, локации для пляжного отдыха в прибалтийских, черноморских, азовских, каспийских и дальневосточных отелях и пансионатах, а также горнолыжные курорты недалеко от Сочи.
Среди туристических локаций Беларуси Борис Грызлов упомянул дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле и музей Александра Суворова в Кобрине.
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