При поддержке «Уралкалия» в Соликамске установлен памятник первооткрывателю калия Николаю Рязанцеву

Глава Роснедр Олег Казанов подчеркнул, что Верхнекамское месторождение солей — уникальное, не имеющее аналогов в мире по количеству запасов калия, и отметил необычность истории открытия калия — ведь искали поваренную соль: «Все начинается с неравнодушных людей. Задачи искать калий не было. И его было так легко не заметить. Но Николай Рязанцев проявил энтузиазм, убедил ученых здесь и в Санкт-Петербурге поверить в свое открытие. И это определило судьбу региона на многие годы».