При поддержке «Уралкалия» в Соликамске установлен памятник первооткрывателю калия Николаю Рязанцеву

В субботу, 26 июля, в Соликамске открыт памятник Николаю Рязанцеву, первооткрывателю калия на Урале. Памятник установлен при поддержке «Уралкалия». В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.
Бронзовый бюст на гранитном постаменте расположен недалеко от Людмилинской скважины, где Николай Рязанцев при бурении обнаружил образцы сильвинита. Как рассказали на предприятии, в 1907 году Николай Рязанцев пробурил разведочную скважину и получил первые образцы калия в регионе.
Автором памятника стал пермский скульптор Илья Галиулин. Событие приурочено к столетию открытия Верхнекамского месторождения солей.
На открытие памятника приехал из Екатеринбурга правнук первооткрывателя Игорь Рязанцев. Он поделился семейными воспоминаниями: «Как рассказывала бабушка, прадед был скромным человеком. У него было восемь дочерей. У них была дружная семья. Он горел своим делом. Рад, что получилось приехать на такое событие. Благодарю всех, кто организовал установку бюста».
Глава Роснедр Олег Казанов подчеркнул, что Верхнекамское месторождение солей — уникальное, не имеющее аналогов в мире по количеству запасов калия, и отметил необычность истории открытия калия — ведь искали поваренную соль: «Все начинается с неравнодушных людей. Задачи искать калий не было. И его было так легко не заметить. Но Николай Рязанцев проявил энтузиазм, убедил ученых здесь и в Санкт-Петербурге поверить в свое открытие. И это определило судьбу региона на многие годы».
Губернатор Дмитрий Махонин акцентировал, что Прикамье обладает богатыми природными ресурсами, серьезным экономическим потенциалом, а открытие памятника не только станет символом признания заслуг прошлого, но и послужит вдохновением для молодого поколения: «Благодаря первооткрывателям сегодня “Уралкалий” является крупнейшим предприятием Пермского края и активно участвует в развитии городов присутствия. Николай Рязанцев своей инженерной мыслью и делом заложил на многие десятилетия и даже столетия курс развития этой земли. Соликамск по праву носит имя соляной столицы. Благодарю наших калийщиков за ваш труд».
Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук отметил: «Этот памятник — символ нашей благодарности Николаю Рязанцеву, чье имя золотыми буквами вписано в летопись “Уралкалия”. Мы гордимся нашим историческим наследием и осознаем важность сохранения памяти о людях, благодаря которым Компания является одним из ведущих производителей калийных удобрений».
Глава Прикамья Дмитрий Махонин во время рабочего выезда также проверил реализацию социально значимых проектов в округе — при поддержке краевого и федерального софинансирования. Среди таких проектов — благоустройство набережной реки Боровая «Слобода Солеваров», строительство детской поликлиники в Соликамске, обновление скверов Турчанинова и Победителей.
Отметим, ПАО «Уралкалий» входит в Группу «Уралхим» и является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. В числе производственных активов Компании — пять действующих рудников и семь обогатительных фабрик в Березниках и Соликамске. Группа «Уралхим» является одним из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции.