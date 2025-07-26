Феномен Кадышевой: ностальгия по ламповому детству или желание позубоскалить

Все началось чуть больше года назад — весной 2024-го, когда 65-летняя певица вместе со своим 40-летним сыном отправилась в очередной концертный тур «Плывет веночек». Одноименный трек 2005 года завирусился в соцсети. Сегодня под меткой #золотоекольцо можно найти больше 20 тысяч публикаций, посвященных Кадышевой и группе «Золотое кольцо». Популярность на одной платформе мгновенно перекинулась на другие. По данным одного из стриминг-сервисов, спрос на треки «Золотого кольца» за год вырос в семь раз. Сегодня у группы 2,5 миллиона слушателей в месяц, это всего в два и в три раза меньше, чем у хайповых Инстасамки и Макана, — теперь Надежду Кадышеву без преувеличения можно поставить с ними в один ряд. Монетизировать внезапный успех тоже удалось: за 2024 год доходы «Золотого кольца» выросли в три раза, средняя сумма гонорара за концерт поднялась с 1 до 3 миллионов рублей, а ценник за участие в летних корпоративах взлетел до 15−20 миллионов рублей. Вскоре внезапная любовь зумеров настигла и Татьяну Буланову, чьи хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» завирусились в середине июля. По данным музыкального сервиса ведущего российского поисковика, только за короткий период число слушателей «голоса разбитых сердец» 1990-х прослушали более 4,5 миллиона человек. По словам исполнительницы, график ее концертов расписан до конца года и включает в себя 80 шоу. Уже выстраиваются в очередь и организаторы новогодних корпоративов.