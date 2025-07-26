Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Более половины (57%) россиян считают, что традиционные ценности в РФ долго будут в приоритете, поэтому необходимо их сохранять и передавать детям и внукам, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Нужно ли традиционные ценности защищать, культивировать, нести, а может быть стоит им дать возможность тихо уйти? Смотрите, как интересно разложились мнения: большинство (57%) полагают, что традиционным ценностям суждена долгая жизнь, будет правильно, если они останутся с нами, нашими детьми, внуками», — сказал Федоров в ходе пленарной дискуссии «Традиционные ценности в российском обществе: прошлое, настоящее, будущее» в рамках форума Росмолодежи «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж».
При этом, согласно результатам опроса, которые привел гендиректор ВЦИОМ, россиян, согласных с тем, что не стоит держаться за традиционные ценности, меньше почти в два раза (32%). По его словам, такой поворот к традиционным ценностям формирует сегодня политическую, социальную и духовную реальность страны.
Федоров также рассказал, что крепкая семья возглавляет список ценностей современных россиян, является «сверхприоритетом». Но несмотря на это, коэффициент рождаемости в России сокращается.
«Тем не менее, если мы спрашиваем о том, как должно быть, мы видим, что установка на детность и даже многодетность в России остается, даже укрепляется», — отметил он.
Так, 88% россиян декларируют, что в семье должны быть дети, 49% считают, что их должно быть не менее трех. Идеальное количество детей в семье, по мнению большинства респондентов, — три ребенка.
Федоров в ходе дискуссии привел результаты всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного 21 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.