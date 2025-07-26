Более половины россиян хотят сохранить традиционные ценности, показал опрос

«Нужно ли традиционные ценности защищать, культивировать, нести, а может быть стоит им дать возможность тихо уйти? Смотрите, как интересно разложились мнения: большинство (57%) полагают, что традиционным ценностям суждена долгая жизнь, будет правильно, если они останутся с нами, нашими детьми, внуками», — сказал Федоров в ходе пленарной дискуссии «Традиционные ценности в российском обществе: прошлое, настоящее, будущее» в рамках форума Росмолодежи «Территория смыслов» в мастерской управления «Сенеж».