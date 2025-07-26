В Минске проспект Пушкина перекроют для транспорта на две ночи 26−28 июля

Движение всех видов транспорта по проспекту Пушкина будет ограничено с 22.00 26 июля до 05.30 27 июля на участке от улицы Матусевича до улицы Притыцкого. Также полное закрытие движения транспорта предусмотрено с 22.00 27 июля до 05.30 28 июля на участке от улицы Притыцкого до улицы Матусевича.