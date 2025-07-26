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В Минске проспект Пушкина перекроют для транспорта на две ночи 26−28 июля

Столичный проспект Пушкина перекроют для транспорта на две ночи в выходные.

Источник: Комсомольская правда

Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило, что проспект Пушкина будут перекрывать с вечера до утра две ночи подряд — с 26 на 27 июля и с 27 на 28 июля. Причина — замена асфальта.

Движение всех видов транспорта по проспекту Пушкина будет ограничено с 22.00 26 июля до 05.30 27 июля на участке от улицы Матусевича до улицы Притыцкого. Также полное закрытие движения транспорта предусмотрено с 22.00 27 июля до 05.30 28 июля на участке от улицы Притыцкого до улицы Матусевича.

Кстати, Минтруда рассказало, когда могут привлечь к работе в выходной день в Беларуси.

Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов рассказал о мокрой погоде в Беларуси на неделе с 28 июля по 3 августа: «Дожди и грозы заканчиваться не собираются».