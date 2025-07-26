В Минске проспект Пушкина перекроют для транспорта на две ночи 26−28 июля

Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщило, что проспект Пушкина будут перекрывать с вечера до утра две ночи подряд — с 26 на 27 июля и с 27 на 28 июля. Причина — замена асфальта.
Движение всех видов транспорта по проспекту Пушкина будет ограничено с 22.00 26 июля до 05.30 27 июля на участке от улицы Матусевича до улицы Притыцкого. Также полное закрытие движения транспорта предусмотрено с 22.00 27 июля до 05.30 28 июля на участке от улицы Притыцкого до улицы Матусевича.
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