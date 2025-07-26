В Минске на Свислочи сапбордисты извлекли из воды утонувшего мужчину

26 июля сапбордисты, которые плавали по Свислочи в черте Минска, увидели в полуметре от берега мужчину без признаков жизни и с помощью подручных средств извлекли его из воды, сообщает ОСВОД Беларуси.
К месту происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Предположительно, утонувший мужчина был рыбак.
А тем временем, семь хозпостроек обрушились из-за подмытия грунта в Витебске у Западной Двины.
ДТП на трассе 25 июля: 51-летняя пешеход погибла на трассе после столкновения грузовиков под Березино.
Мы писали, что белорусы стали больше пить коньяка, а меньше водки и пива.