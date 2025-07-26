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В Минске на Свислочи сапбордисты извлекли из воды утонувшего мужчину

Отдыхающие на Свислочи в Минске сапбордисты извлекли из реки мужчину без признаков жизни.

Источник: Комсомольская правда

26 июля сапбордисты, которые плавали по Свислочи в черте Минска, увидели в полуметре от берега мужчину без признаков жизни и с помощью подручных средств извлекли его из воды, сообщает ОСВОД Беларуси.

К месту происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Предположительно, утонувший мужчина был рыбак.

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