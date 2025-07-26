Минспорта России поддержит строительство бассейна в Ростове и ремонт стадионов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона. На встрече речь шла о реконструкции стадионов и строительстве нового бассейна на гребном канале «Дон».
Юрий Слюсарь отметил, что в области из 56 стадионов 35 нуждаются в срочном ремонте — многие из них были переданы муниципалитетам еще в 90-е годы и с тех пор не обновлялись.
Только футболом на Дону занимаются более 150 тысяч человек. При этом необходимо обновлять поля, освещение, беговые дорожки, трибуны, устанавливать модульные раздевалки", — подчеркнул глава региона. Он добавил, что область готова финансировать эти проекты, но для ускорения темпов требуется федеральная поддержка.
Еще один ключевой проект — строительство крытого бассейна на гребном канале «Дон». Этот объект позволит спортсменам круглогодично тренироваться в дисциплинах триатлона, гребли и каноэ. Уже подготовлена проектная документация, выделен земельный участок, но для реализации необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета.
Министр спорта страны Михаил Дегтярев поддержал инициативы региона, отметив высокий уровень вовлеченности населения в спорт.
Реализация этих проектов позволит значительно улучшить условия для занятий спортом в регионе.