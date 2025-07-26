Самарскую область ждёт прохладная и безоблачная ночь 27 июля

В ночь с 26 на 27 июля в Самарской области сохранится ясная и прохладная погода. По данным синоптиков приволжского УГМС, ожидается малооблачное небо и отсутствие осадков.
Температура воздуха по региону составит от +8 до +13 °C. В Самаре и Сызрани ночные значения будут в пределах +11…+13 °C, а в Тольятти будет чуть прохладнее — от +9 до +11 °C.
Ветер северо-западного направления, скоростью 3−8 метров в секунду.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.