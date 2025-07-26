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«Должно пройти на высоком уровне»: Бирск примет августовское совещание по образованию

Назван город проведения августовского педсовета в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Августовское совещание по образованию в Башкирии пройдет в городе Бирске. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщил первый вице-премьер регионального правительства Урал Кильсенбаев.

— Почему Бирск? Именно здесь капитальный ремонт идет параллельно в 11 школах! Сегодня с коллегами посетили объекты, требующие особого внимания, важно было оценить уровень готовности, — написал Кильсенбаев в своем телеграм-канале. — Вижу активную подготовку, но предстоит ещё многое сделать.

Он добавил, что грядущее августовский педсовет должен пройти на высоком уровне. Он задаст вектор развития учебной сферы республики.

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