«Должно пройти на высоком уровне»: Бирск примет августовское совещание по образованию

Августовское совещание по образованию в Башкирии пройдет в городе Бирске. Такое решение принял глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщил первый вице-премьер регионального правительства Урал Кильсенбаев.
— Почему Бирск? Именно здесь капитальный ремонт идет параллельно в 11 школах! Сегодня с коллегами посетили объекты, требующие особого внимания, важно было оценить уровень готовности, — написал Кильсенбаев в своем телеграм-канале. — Вижу активную подготовку, но предстоит ещё многое сделать.
Он добавил, что грядущее августовский педсовет должен пройти на высоком уровне. Он задаст вектор развития учебной сферы республики.
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