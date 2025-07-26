«До 2035 года». Министерство ЖКХ сказало о планах сменить механизм оплаты за работы по замене лифтов

Восемь лет назад более 10 тысяч лифтов, или каждый третий в белорусском высотном доме, эксплуатировался с отработанным сроком службы. Такую информацию в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года предоставило Министерство ЖКХ.