«До 2035 года». Министерство ЖКХ сказало о планах сменить механизм оплаты за работы по замене лифтов

Восемь лет назад более 10 тысяч лифтов, или каждый третий в белорусском высотном доме, эксплуатировался с отработанным сроком службы. Такую информацию в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года предоставило Министерство ЖКХ.
По данным на 2025 год, таких старых лифтов осталось порядка 500 (1,3%), и они проходят плановую замену. Работу по модернизации лифтов в высотках в Беларуси в последние годы вели по ускоренной программе, чтобы вписаться в жесткие требования по обеспечению безопасности лифтов.
Как сообщило Министерство ЖКХ Беларуси, несмотря на положительный результат, острым является вопрос финансирования работ по замене лифтов, так как бюджетные средства направляются на модернизацию оборудования, находящегося, по сути, в частной собственности.
Напомним, что, как правило, лифты являются частью общего имущества многоквартирного дома.
Именно поэтому в планах до 2035 года — пересмотр механизмов финансирования работ по замене лифтового оборудования в высотных жилых домах.
Кстати, в Беларуси каждая десятая государственная арендная квартира пустует.
Кроме того, вот за что в квартирах белорусов отвечают и платят хозяева, а за что ЖЭС и товарищества собственников: шланги, счетчики — собственника, стояки, стыки — ЖКХ.
Мы писали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году: пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство.