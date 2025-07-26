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Строители из Башкирии построили приёмное отделение для больницы в Горно-Алтайске

Работу республиканской бригады высоко оценил премьер-министр России Мишустин.

Источник: Комсомольская правда

Всего за 2,5 месяца специалисты из Башкирии завершили строительство современного модульного приемного отделения для республиканской больницы в Горно-Алтайске. Новый корпус рассчитан на полный цикл оказания экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Проект реализован в рамках сотрудничества регионов. Как сообщают в правительстве, объект стал пилотным в национальной программе «Продолжительная и активная жизнь». В ближайшие годы аналогичные модульные медучреждения появятся по всей России.

Качество и скорость работы башкирских строителей получили высокую оценку на федеральном уровне. Премьер-министр Михаил Мишустин лично отметил профессионализм бригады.

В самой Башкирии в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию шесть новых поликлиник.

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