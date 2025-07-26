«Зарубежное финансирование, дефицит комплектующих». Министерство ЖКХ Беларуси сказало, как санкции повлияли на работу отрасли

Министерство ЖКХ сказало о проблемах в отрасли после введения с февраля 2022 года санкций против Беларуси в отдельных звеньях экономики.
«Применительно к отрасли ЖКХ наиболее существенным следствием указанных обстоятельств явилось прекращение финансирования проектов международными финансовыми организациями, а также дефицит комплектующих к ранее поставленному оборудованию импортного производства», — говорится в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года.
Что касается проектов, которые не удалось завершить из-за отсутствия зарубежного финансирования, то это прежде всего строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод в областных центрах и городах с численностью населения свыше 80 тысяч человек.
Для нивелирования негативных последствий и недопущения в последующем подобных ситуаций реализацию объектов в сфере ЖКХ планируется осуществлять с максимальным использованием внутренних ресурсов, а проектирование объектов — с применением преимущественно отечественного оборудования.
Мы писали, что сточные воды под Минском будут сбраживать, сушить и сжигать: «Не будет неприятных запахов».
Кроме того, появилась информация что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.
По информации ЖКХ, в Беларуси переходят на мусорные контейнеры, утопленные в землю.