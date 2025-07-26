Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зарубежное финансирование, дефицит комплектующих». Министерство ЖКХ Беларуси сказало, как санкции повлияли на работу отрасли

МинЖКХ оценило дефицит комплектующих к импортному оборудованию из-за санкций.

Источник: Комсомольская правда

Министерство ЖКХ сказало о проблемах в отрасли после введения с февраля 2022 года санкций против Беларуси в отдельных звеньях экономики.

«Применительно к отрасли ЖКХ наиболее существенным следствием указанных обстоятельств явилось прекращение финансирования проектов международными финансовыми организациями, а также дефицит комплектующих к ранее поставленному оборудованию импортного производства», — говорится в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года.

Что касается проектов, которые не удалось завершить из-за отсутствия зарубежного финансирования, то это прежде всего строительство, реконструкция очистных сооружений сточных вод в областных центрах и городах с численностью населения свыше 80 тысяч человек.

Для нивелирования негативных последствий и недопущения в последующем подобных ситуаций реализацию объектов в сфере ЖКХ планируется осуществлять с максимальным использованием внутренних ресурсов, а проектирование объектов — с применением преимущественно отечественного оборудования.

Мы писали, что сточные воды под Минском будут сбраживать, сушить и сжигать: «Не будет неприятных запахов».

Кроме того, появилась информация что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.

По информации ЖКХ, в Беларуси переходят на мусорные контейнеры, утопленные в землю.