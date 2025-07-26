В Витебске ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине

Утром 26 июля витебским спасателям поступило сообщение о подмытии грунта с последующим обрушением семи хозпостроек, они оказались в Западной Двине (здесь подробнее). Днем 26 июля в поселок Верховье, а он входит в состав Железнодорожного района областного центра, приехал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. Глава региона проинспектировал организацию работ по устранению обрушения и нацелил все службы на содействие гражданам по устранению подтоплений и ущерба.