В Витебске ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине

Утром 26 июля витебским спасателям поступило сообщение о подмытии грунта с последующим обрушением семи хозпостроек, они оказались в Западной Двине (здесь подробнее). Днем 26 июля в поселок Верховье, а он входит в состав Железнодорожного района областного центра, приехал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. Глава региона проинспектировал организацию работ по устранению обрушения и нацелил все службы на содействие гражданам по устранению подтоплений и ущерба.
В Витебском горисполкоме и администрации Железнодорожного района Витебска открыли горячие линии для населения.
Для изучения последствий обрушения грунта в Верховье создали специальные рабочие группы.
«Уже прошла встреча с гражданами возле магазина. Сейчас начали подомовой обход», — сообщил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.
По его словам, дополнительно изучается ситуация на двух подтопленных улицах в Верховье. Исследуются также мелиоративные системы, ливневая канализация. Организовано обустройство дополнительных каналов для спуска воды. Восстановлено электроснабжение.
«Проблемных вопросов, которые не решаются, нет», — подчеркнул Сергей Мелешкин.
Специалисты проводят изыскательские работы с помощью буровой платформы, исследуя состояние грунта по периметру поврежденного участка.
Что касается оперативной информации по ситуации в Верховье на вечер 26 июля, то специалисты установили отсутствие опасности повторного обрушения породы в месте производства работ. Пострадавших и травмированных нет.
На ликвидации последствий природного ЧП задействованы 23 единицы техники, привлечены более 60 специалистов различных служб.
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