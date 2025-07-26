«Ростов» уступил «Динамо» в гостях и потерпел второе поражение в РПЛ

Во втором тайме «Динамо» сосредоточилось на удержании счета, а «Ростов», несмотря на замены и перестроение в три центральных защитника, не смог создать голевых моментов. В добавленное время динамовцы забили второй гол, но его отменили из-за офсайда Дениса Макарова.