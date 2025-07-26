«Ростов» уступил «Динамо» в гостях и потерпел второе поражение в РПЛ

Московское «Динамо» одержало минимальную победу над «Ростовом» (1:0) во втором туре Российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на 23-й минуте забил Иван Сергеев, эффективно замкнув подачу с фланга.
Первый тайм прошел в равной борьбе, но единственный момент «Динамо» реализовало: Иван Сергеев после быстрого аута и прострела Хуана Касереса опередил защитника и открыл счет. «Ростов» ответил опасными моментами, но защитник спас хозяев.
Во втором тайме «Динамо» сосредоточилось на удержании счета, а «Ростов», несмотря на замены и перестроение в три центральных защитника, не смог создать голевых моментов. В добавленное время динамовцы забили второй гол, но его отменили из-за офсайда Дениса Макарова.
В итоге у «Ростова» нет ни одного очка за две встречи.
Подпишись на нас в Telegram.