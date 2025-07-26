Около 60 спасателей прибыли в Могилев из других регионов для помощи в ликвидации последствий стихии

В ведомстве уточнили, что прибывшие дополнительные силы будут проводить работы по расчистке городских кладбищ от поваленных деревьев. В течение сегодняшнего дня вместе с могилевскими коллегами спасатели из Витебска и Бобруйска работали на Грузовском кладбище, а представители РОСН ликвидировали последствия стихии в местах захоронения на ул. Крупской. -0-