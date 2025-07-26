Около 60 спасателей прибыли в Могилев из других регионов для помощи в ликвидации последствий стихии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевскую область прибыли спасатели из других регионов для ликвидации последствий урагана. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
В ведомстве отметили, что Могилев продолжает восстанавливаться после прохождения грозового фронта в ночь на 10 июля. Через несколько дней после стихии министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский посетил областной центр. Руководитель ведомства принял решение направить в регион дополнительные силы для ликвидации последствий непогоды в кратчайшие сроки.
Сегодня на помощь коллегам прибыли спасатели из других областей — три сводных отряда. 24 человека из Витебска, 25 из Бобруйска и 10 спасателей из Республиканского отряда специального назначения (РОСН) «Зубр» уже приступили к работе.
В ведомстве уточнили, что прибывшие дополнительные силы будут проводить работы по расчистке городских кладбищ от поваленных деревьев. В течение сегодняшнего дня вместе с могилевскими коллегами спасатели из Витебска и Бобруйска работали на Грузовском кладбище, а представители РОСН ликвидировали последствия стихии в местах захоронения на ул. Крупской. -0-