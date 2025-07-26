Евросоюз меняет правила провоза жидкостей в ручной клади

Согласно новым требованиям, пассажирам будет разрешено брать с собой до двух литров жидкостей в ручную кладь, что вдвое превышает нынешний лимит в один литр. Также не нужно размещать жидкости в емкостях объемом менее 100 миллилитров. Ранее такие ограничения были обусловлены невозможностью традиционных систем досмотра, в частности рентген-аппаратов, эффективно обнаруживать жидкие взрывчатые вещества.