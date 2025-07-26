Розовый бургер и Пельмень по паспорту: на какие меры идут рестораны для пиара

Это не первая и не последняя акция общепита. В далеком 1997 году бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в ролике американской сети Pizza Hut. По сюжету, он сидел в пиццерии с внучкой, а вокруг них разгорались споры посетителей о его политическом наследии. В финале звучала фраза: «Благодаря Горбачеву у нас есть Pizza Hut!» — намек на то, что его реформы позволили западным брендам выйти на российский рынок. Многие сочли ролик бестактным.