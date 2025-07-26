Розовый бургер и Пельмень по паспорту: на какие меры идут рестораны для пиара

Накануне Дня PR-специалиста, который отметят 28 июля, известная сеть ресторанов быстрого питания запустила в продажу бургеры розового цвета. «Вечерняя Москва» решила вспомнить самые странные и провокационные рекламные кампании по продвижению продуктов питания.
Появление розовых бургеров в эстетике культового персонажа Hello Kitty москвичи ждали с нетерпением.
В Госдуме новинку раскритиковали. Депутат Виталий Милонов потребовал запретить продажу товара.
— Я считаю, что раскрашивать еду в какие-то такие маразматические цвета — признак настоящего извращения. Получается, что мы не ценим обычную еду, — заявил Милонов.
Призыв не подействовал. Всего за несколько часов у ресторана «Вкусно и точка» на Пушкинской площади образовалась многометровая очередь за розовым бургером.
Это не первая и не последняя акция общепита. В далеком 1997 году бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в ролике американской сети Pizza Hut. По сюжету, он сидел в пиццерии с внучкой, а вокруг них разгорались споры посетителей о его политическом наследии. В финале звучала фраза: «Благодаря Горбачеву у нас есть Pizza Hut!» — намек на то, что его реформы позволили западным брендам выйти на российский рынок. Многие сочли ролик бестактным.
Розовые бургеры во «Вкусно — и точка» нельзя есть мусульманам и вегетарианцам.
Сеть кафе «ДвижОК» в 2017 году запустила одну из самых скандальных маркетинговых акций в российской истории. Заведение предложило женщинам скидку на обед в зависимости от размера груди: от 10 процентов за первый размер до 50 процентов за пятый.
В разгар чемпионата мира по футболу 2018 Burger King в России запустил в соцсетях провокационную рекламу. В официальном канале появилась публикация: «Забеременей от звезды ЧМ-2018 — получи пожизненный запас Вопперов и 3 млн рублей!». Участница должна была подтвердить отцовство через ДНК-тест.
В разгар зимнего сезона 2019 бренд пельменей «Кондольские» запустил необычный конкурс: 200 кг продукции тому, кто официально сменит имя и фамилию на «Пельмень Кондольский». Первым (и, кажется, единственным) участником стал 32-летний житель Троицка Роман Грошев. Правда, спустя год он вернул старое имя — оказалось, «Пельменей Кондольских» не берут на работу.
Некоторым даже и выпускать рекламные акции не нужно, скандальное имя бренда говорит само за себя. Так, служба доставки суши и роллов «Ебидоеби» столкнулась с судебным иском из-за названия. Сеть утверждает, что это — транслитерация японской фразы «День недели — суббота», но эти доводы не помогли избежать решения суда. Компанию вынудили официально сменить имя.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Наталья Наумова, психолог, член Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов»:
— Наш мозг запрограммирован замечать необычное — это механизм выживания. Разрыв шаблонов активирует древние отделы мозга, отвечающие за внимание. Пока все обсуждают скандал, у человека включается стадный инстинкт. Даже если он осуждает рекламу, все равно кликает на новость — просто чтобы понять, «о чем же все говорят».
Розовые бургеры стали «бестселлерами» этого лета. Однако рецепт создания оригинального оттенка булочки и соуса может испортить аппетит любому: используемый краситель кармин производится из самок кошенильного червеца. «Вечерняя Москва» узнала, что это за насекомые и насколько безопасна такая пищевая добавка.