Жизнь в тени мужа, алкоголизм и крепкий брак: 82 года могло исполниться Анастасии Вознесенской

В воскресенье, 27 июля 2025 года, исполнилось бы 82 года народной артистке России Анастасии Вознесенской, чья судьба стала ярким примером того, как успех и слава могут не только возвысить, но и разрушить человека. Ее 58-летний брак с Андреем Мягковым вошел в историю отечественного кинематографа как один из самых крепких и противоречивых союзов. За фасадом идеальных отношений скрывались алкоголизм, ревность к успеху мужа и глубокая творческая неудовлетворенность. Сыграв запоминающиеся роли в «Майоре Вихре» и «Гараже», Вознесенская оказалась в тени своего супруга после его триумфа в «Иронии судьбы». Почему талантливая актриса не смогла реализовать свой потенциал и как боролась с зависимостью — подробнее в материале URA.RU.