Адвокат Жорин: у Прилучного и Муцениеце были неравные шансы в суде за сына

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце были неравные шансы в суде за сына. Судья приняла решение оставить подростка с матерью, хотя до этого эксперты сделали заключение, что школьник без постороннего давления хочет жить с отцом.
По словам адвоката, шансы на победу изначально были неравные. Причина в том, что у матери всегда значительно больше прав, чем у отца.
— В законе четко сказано, что права папы и мамы равны, как и обязанности. Но по факту — это абсолютно не так. Для того, чтобы ребенка оставили с отцом, должны произойти, по мнению суда, какие-то экстраординарные обстоятельства, — пояснил адвокат порталу «Страсти».
При этом, адвокат отметил, что не стал бы говорить, что Прилучный проиграл. Суд и родители должны действовать в интересах ребенка.
И если он сильнее привязан к отцу, то суд обязан учитывать его мнение. Спрашивают детей об их решении после 10 лет. Но порой суд идет по пути наименьшего сопротивления и не прислушивается к мнению детей.
Сергей Жорин отметил, что за 25 лет практики семейных споров решений, которые бы отличались от стандартных, можно пересчитать по пальцам.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце больше года судились, с кем будет жить Тимофей. При этом школьник с осени прошлого года живет с отцом. Адвокат Павла намерена обжаловать это решение, сообщат 360.ru.
Тем временем, после суда стало известно, что сторона Прилучного добилась возбуждения уголовного дела по факту клеветы со стороны Агаты Муцениеце.
— Решение было принято 23 июля. Возбуждено уголовное дело по факту распространения Муцениеце ложных сведений по данному спору (суд о судьбе Тимофея). Материалы приняты к расследованию", — заявила адвокат Оксана Даниелова Life.ru.