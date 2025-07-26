Адвокат Жорин: у Прилучного и Муцениеце были неравные шансы в суде за сына

— В законе четко сказано, что права папы и мамы равны, как и обязанности. Но по факту — это абсолютно не так. Для того, чтобы ребенка оставили с отцом, должны произойти, по мнению суда, какие-то экстраординарные обстоятельства, — пояснил адвокат порталу «Страсти».