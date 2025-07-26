Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для обсуждения перемирия

Власти Таиланда и Камбоджи согласились немедленно провести встречу сторон для обсуждения перемирия на фоне военной эскалации в регионе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я только что поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был очень хороший разговор. Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, только после проведения переговоров между странами и заключения мира США возобновят торговые переговоры с Таиландом и Камбоджей.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении политолога Юрия Светова, что в конфликте между Таиландом и Камбоджей чувствуется влияние США. По мнению эксперта, на ситуации в регионе сказалась Вьетнамская война и действия американской армии в ее период.