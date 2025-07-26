Эксклюзивные коллекии и коллаборации представили на фестивале моды и стиля «LookБуг» в Бресте

«Многие создавали свои коллекции специально для фестиваля. Концепция каждый год меняется. В предыдущие два года мы обращались к стихиям, в этот раз показ получил название “Воздушный подиум”. Все стремились различными способами передать легкость, воздушность», — заметила Светлана Семашко. В наиболее напряженную фазу подготовка к фестивалю вошла четыре месяца назад. Труды большой команды сегодня оценили брестчане и гости города над Бугом. Свои таланты и мастерство приложили представители швейных и текстильных производств, модели, дизайнеры одежды, парикмахеры, визажисты, косметологи, стилисты и другие специалисты индустрии моды. За вечер на сцену выйдут более 200 моделей, которые продемонстрируют женскую и детскую моду.