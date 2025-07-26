Эксклюзивные коллекии и коллаборации представили на фестивале моды и стиля «LookБуг» в Бресте

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Одним из зрелищных событий Дня города в Бресте 26 июля стал фестиваль моды и стиля «LookБуг», передает корреспондент БЕЛТА.
Фэшнэпицентром Брест стал в четвертый раз. У Дворца водных видов спорта развернулся модный маркет. Кульминация — открытие фестиваля и вечерний показ. «20 швейных предприятий и дизайнеров участвуют в показе. Есть несколько коллабораций: допустим, платья вечерние плюс украшения», — рассказала режиссер «LookБуга» Светлана Семашко.
К фестивалю моды и стиля присоединились три предприятия концерна «Беллегпром». В Брест получила приглашение в качестве специального гостя российский модельер-дизайнер вечерних платьев Татьяна Меркулова. Остальные участники показа — представители швейной индустрии Бреста.
«С превеликим удовольствием я приехала сюда. Ни минуты не раздумывая, сразу согласилась. Это такой праздник, к которому готовятся дизайнеры весь год. Большая честь, что я из Москвы приехала и привезла свою коллекцию, чтобы показать брестчанам. Тематика — воздух, а это белый и голубой цвета», — пояснила Татьяна Меркулова. Свою коллекцию она назвала «Белая королева». Платья сшиты из разных материалов, в разных стилях.
Российский модельер знает о брестских швейных фирмах. «Наслышана о том, что в небольшом городе Брест существует 400 швейных производств. Это, конечно же, достаточно большое количество. Можно сказать, что здесь такая индустрия моды, вот именно швейного производства. Есть чему поучиться. Я съездила на одну фабрику и получила удовольствие пообщаться с руководством, посмотреть все процессы», — поделилась Татьяна Меркулова.
Наряду с опытными мастерами свои коллекции подготовили и молодые дизайнеры, победители областного фестиваля-конкурса юных модельеров Brest junior fashion и республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды».
«Многие создавали свои коллекции специально для фестиваля. Концепция каждый год меняется. В предыдущие два года мы обращались к стихиям, в этот раз показ получил название “Воздушный подиум”. Все стремились различными способами передать легкость, воздушность», — заметила Светлана Семашко. В наиболее напряженную фазу подготовка к фестивалю вошла четыре месяца назад. Труды большой команды сегодня оценили брестчане и гости города над Бугом. Свои таланты и мастерство приложили представители швейных и текстильных производств, модели, дизайнеры одежды, парикмахеры, визажисты, косметологи, стилисты и другие специалисты индустрии моды. За вечер на сцену выйдут более 200 моделей, которые продемонстрируют женскую и детскую моду.
Продолжится праздник концертом, а завершающим аккордом станет красочный фейерверк. -0-