Умерла народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева

Ранее KP.RU сообщал о смерти Кирилла Датешидзе — советского и российского актера театра и кино. Ему было 78 лет. Режиссер родился в 1946 году, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Датешидзе известен по ролям в таких проектах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и многих других.