Умерла народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева

Народная артистка Узбекистана Гульнара Маваева скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.
Гульнара Маваева — известная советская и узбекистанская балерина, педагог, многие годы выступала на сцене Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои. В Минкульте отметили, что ее яркие образы в узбекских народных танцах покорили зрителей не только в Узбекистане, но и за рубежом.
«До последних дней своей жизни Гульнара Маваева делилась своими знаниями и опытом с преподавателями и студентами узбекской государственной академии хореографии и Республиканской специализированной хореографической школы-интерната», — говорится в сообщении.
Коллектив Министерства культуры Республики Узбекистан выразил искренние соболезнования семье и близким артистки.
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