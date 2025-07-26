«Это разбило мне сердце»: Рита Дакота со слезами объявила о конце карьеры

Она добавила, что ей будет тяжело «не свихнуться от боли» в ближайшие годы. По словам Дакоты, запрет на её концерты в России появился давно, однако певица молчала и не говорила об этом фанатам, боясь нарваться на хейт. Сейчас она решилась излить душу и поблагодарила своих поклонников за поддержку. Дакота уехала из России в начале СВО, её семья проживает в США. Певица не раз критиковала спецоперацию, выдавала проукраинские лозунги, а ранее также поддерживала протесты в Белоруссии и намекала на необходимость госпереворота в Минске, откуда она родом. Официально никакого запрета на концерты Дакоты нет, однако её концерты часто отменялись из-за низкого спроса, утверждали организаторы.