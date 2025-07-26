27 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

27 июля 2025 года россияне празднуют День ВМФ и День работника МФЦ, православные верующие чтят память святых отцов шести Вселенских Соборов и преподобного Стефана Махрищского. Узнайте больше об этих датах и связанных с ними традициях.
Государственные праздники России 27 июля 2025 года.
День Военно-Морского Флота РФ.
Дата празднования: последнее воскресенье июля (27 июля 2025 года).
История праздника:
Учрежден в СССР в 1939 году (первоначально отмечался 24 июля);В 1980 году перенесен на последнее воскресенье июля;В современной России подтвержден Указом Президента № 549 от 2006 года.
Значение праздника:
День ВМФ — важная дата для:
Военнослужащих ВМФ;Работников судостроительных предприятий;Ветеранов флота;Членов семей моряков.
Интересные факты:
Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — построен при Алексее Михайловиче;Решение о создании регулярного флота принято Боярской думой в 1696 году;Петр I лично участвовал в строительстве российского флота.
Как отмечают:
Парады кораблей;Показательные выступления;Торжественные построения;Концерты и праздничные мероприятия.
День работника МФЦ.
Дата: 27 июля.
История праздника:
Связан с принятием Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года;Первый МФЦ открылся в Москве в 2011 году;Сегодня работает более 13 тысяч центров по всей стране.
Чем занимаются МФЦ:
Оформление документов;Регистрация недвижимости;Получение справок;Подача заявлений в госорганы.
Интересные цифры:
Более 400 услуг доступно через МФЦ;89 регионов охвачено сетью центров;Ежегодно обрабатываются миллионы заявлений.
Церковные праздники 27 июля 2025 года.
День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.
Значение:
Православная церковь чтит:
Никейский I (325 г.) — против арианства;Константинопольский I (381 г.) — против македонианства;Ефесский (431 г.) — против несторианства;Халкидонский (451 г.) — против монофизитства;Константинопольский II (553 г.);Константинопольский III (680−681 гг.).
Традиции:
Посещение богослужений;Чтение святоотеческих трудов;Размышления о церковном единстве.
День памяти преподобного Стефана Махрищского.
Житие святого:
Основатель Троицкого монастыря в Махрище;Сподвижник Сергия Радонежского;Чудотворец (известен случай умножения хлебов).
Почитание:
Мощи обретены в 1550 году;Праздничные службы в храмах;Паломничество в Троице-Стефановский монастырь.
Народные традиции: День Акилы Дозоры.
Что можно делать 27 июля:
Гулять на природе;Ходить в баню;Признаваться в любви;Готовить молочные блюда;Отправляться в путешествие.
Что нельзя делать:
Выбрасывать остатки еды;Оставлять окна открытыми во время грозы;Злоупотреблять алкоголем.
Известные люди, родившиеся 27 июля.
Актеры:
Николай Костер-Вальдау;Джонатан Риз Майерс;Донни Йен.
Режиссеры:
Александр Велединский.
Другие знаменитости:
Токтар Аубакиров (космонавт);Владимир Гиппиус (поэт).
Заключение.
27 июля 2025 года объединяет несколько важных дат — от государственных праздников до церковных памятных дней. Этот день напоминает нам о военно-морской славе России, удобстве современных госуслуг и духовных традициях православия. Независимо от того, какой из этих аспектов вам ближе, 27 июля — хороший повод вспомнить о важных вехах нашей истории и культуры.