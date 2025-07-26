27 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

27 июля 2025 года объединяет несколько важных дат — от государственных праздников до церковных памятных дней. Этот день напоминает нам о военно-морской славе России, удобстве современных госуслуг и духовных традициях православия. Независимо от того, какой из этих аспектов вам ближе, 27 июля — хороший повод вспомнить о важных вехах нашей истории и культуры.