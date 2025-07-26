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27 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

27 июля 2025 года россияне празднуют День ВМФ и День работника МФЦ, православные верующие чтят память святых отцов шести Вселенских Соборов и преподобного Стефана Махрищского. Узнайте больше об этих датах и связанных с ними традициях.

27 июля 2025 года россияне празднуют День ВМФ и День работника МФЦ, православные верующие чтят память святых отцов шести Вселенских Соборов и преподобного Стефана Махрищского. Узнайте больше об этих датах и связанных с ними традициях.

Государственные праздники России 27 июля 2025 года.

День Военно-Морского Флота РФ.

Дата празднования: последнее воскресенье июля (27 июля 2025 года).

История праздника:

Учрежден в СССР в 1939 году (первоначально отмечался 24 июля);В 1980 году перенесен на последнее воскресенье июля;В современной России подтвержден Указом Президента № 549 от 2006 года.

Значение праздника:

День ВМФ — важная дата для:

Военнослужащих ВМФ;Работников судостроительных предприятий;Ветеранов флота;Членов семей моряков.

Интересные факты:

Первый русский боевой корабль — фрегат «Орёл» — построен при Алексее Михайловиче;Решение о создании регулярного флота принято Боярской думой в 1696 году;Петр I лично участвовал в строительстве российского флота.

Как отмечают:

Парады кораблей;Показательные выступления;Торжественные построения;Концерты и праздничные мероприятия.

День работника МФЦ.

Дата: 27 июля.

История праздника:

Связан с принятием Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года;Первый МФЦ открылся в Москве в 2011 году;Сегодня работает более 13 тысяч центров по всей стране.

Чем занимаются МФЦ:

Оформление документов;Регистрация недвижимости;Получение справок;Подача заявлений в госорганы.

Интересные цифры:

Более 400 услуг доступно через МФЦ;89 регионов охвачено сетью центров;Ежегодно обрабатываются миллионы заявлений.

Церковные праздники 27 июля 2025 года.

День памяти святых отцов шести Вселенских Соборов.

Значение:

Православная церковь чтит:

Никейский I (325 г.) — против арианства;Константинопольский I (381 г.) — против македонианства;Ефесский (431 г.) — против несторианства;Халкидонский (451 г.) — против монофизитства;Константинопольский II (553 г.);Константинопольский III (680−681 гг.).

Традиции:

Посещение богослужений;Чтение святоотеческих трудов;Размышления о церковном единстве.

День памяти преподобного Стефана Махрищского.

Житие святого:

Основатель Троицкого монастыря в Махрище;Сподвижник Сергия Радонежского;Чудотворец (известен случай умножения хлебов).

Почитание:

Мощи обретены в 1550 году;Праздничные службы в храмах;Паломничество в Троице-Стефановский монастырь.

Народные традиции: День Акилы Дозоры.

Что можно делать 27 июля:

Гулять на природе;Ходить в баню;Признаваться в любви;Готовить молочные блюда;Отправляться в путешествие.

Что нельзя делать:

Выбрасывать остатки еды;Оставлять окна открытыми во время грозы;Злоупотреблять алкоголем.

Известные люди, родившиеся 27 июля.

Актеры:

Николай Костер-Вальдау;Джонатан Риз Майерс;Донни Йен.

Режиссеры:

Александр Велединский.

Другие знаменитости:

Токтар Аубакиров (космонавт);Владимир Гиппиус (поэт).

Заключение.

27 июля 2025 года объединяет несколько важных дат — от государственных праздников до церковных памятных дней. Этот день напоминает нам о военно-морской славе России, удобстве современных госуслуг и духовных традициях православия. Независимо от того, какой из этих аспектов вам ближе, 27 июля — хороший повод вспомнить о важных вехах нашей истории и культуры.