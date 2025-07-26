МЧС: дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве

Около 60 спасателей прибыли в Могилев из Витебска, Бобруйска и других регионов для помощи в ликвидации последствий урагана 10 июля, который, в том числе, завалил деревьями кладбища областного центра, сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.