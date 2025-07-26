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МЧС: дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве

На уборку от завалов могилевских кладбищ, серьезно пострадавших от урагана 10 июля, привлечены спасатели из областей Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Около 60 спасателей прибыли в Могилев из Витебска, Бобруйска и других регионов для помощи в ликвидации последствий урагана 10 июля, который, в том числе, завалил деревьями кладбища областного центра, сообщает БелТА со ссылкой на МЧС.

В Могилеве к работе приступили три сводных отряда — 24 человека из Витебска, 25 из Бобруйска и 10 спасателей из Республиканского отряда специального назначения «Зубр». 26 июля спасатели работали на Грузовском кладбище, а также на местах захоронения на ул. Крупской.

А тем временем, в Витебске ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине.

Мы писали, что в Минске на Свислочи сапбордисты извлекли из воды утонувшего мужчину.