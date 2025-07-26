Cornell University: таинственный объект может прилететь на Землю в ноябре

Группа исследователей из Корнеллского университета опубликовала предварительное исследование о загадочном межзвездном объекте, обнаруженном 1 июля 2025 года. По одной из версий, он может быть технологическим артефактом, обладающим элементами интеллекта. Ученые предполагают, что объект приближается к Земле и может достигнуть ее окрестностей в ноябре.