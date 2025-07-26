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Cornell University: таинственный объект может прилететь на Землю в ноябре

Группа исследователей из Корнеллского университета опубликовала предварительное исследование о загадочном межзвездном объекте, обнаруженном 1 июля 2025 года. По одной из версий, он может быть технологическим артефактом, обладающим элементами интеллекта. Ученые предполагают, что объект приближается к Земле и может достигнуть ее окрестностей в ноябре.

Ученые из США заявили о приближении к Земле жуткой угрозы.

Группа исследователей из Корнеллского университета опубликовала предварительное исследование о загадочном межзвездном объекте, обнаруженном 1 июля 2025 года. По одной из версий, он может быть технологическим артефактом, обладающим элементами интеллекта. Ученые предполагают, что объект приближается к Земле и может достигнуть ее окрестностей в ноябре.

«Чтобы разобраться с крайними случаями, человечеству ничего не нужно делать, кроме как ждать прибытия этого разума с распростертыми объятиями», — говорится в исследовании. Оно опубликовано на сайте университета.

Однако эта гипотеза вызвала резкую критику в научном сообществе. Многие специалисты считают, что речь идет об обычной межзвездной комете, подобной тем, которые регулярно покидают Солнечные системы.

Профессор астрономии Университета Реджины Саманта Лоулер подчеркнула: «Все данные указывают на то, что это просто комета, прилетевшая из другой звездной системы». Исследование пока не прошло научную рецензию, поэтому к его выводам ученые рекомендуют относиться с осторожностью.