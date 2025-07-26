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Бусаргин: Завалы на месте взрыва в доме в Саратове разобраны на 60−70%

Губернатор Саратовской области рассказал о ликвидации последствий после обрушения многоэтажного дома в Саратове из-за взрыва газа.

Источник: Комсомольская правда

Завалы на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове разобраны на 60−70%. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сотрудники МЧС России, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. Завалы разобраны на 60−70%», — написал он в личном Telegram-канале.

Бусаргин также отметил, что на данный момент в результате работы экстренных служб на специальный полигон с места инцидента оперативно вывезено более 1800 тонн строительного мусора.

Напомним, что взрыв в многоэтажном доме на улице Блинова произошел в прошедшую пятницу, 25 июля. По официальной информации, в здании произошел хлопок газа, который вызвал обрушение верхних этажей дома.