Липчанка заявила, что бараны соседей-мигрантов съели ее овощи для бойцов СВО

По словам женщины, собранные овощи направляются в качестве гуманитарных грузов для российских военнослужащих на передовую. Она уточнила, что делает из них соленья и готовит «победные супы». Однако скот ее соседа, нелегального мигранта из Таджикистана, регулярно пробирается на ее огород и губит урожай.