Общественница и заместитель председателя отделения «Союза ветеранов СОВ» в Липецкой области Ирина Дудорова рассказала о том, что стадо баранов, принадлежащее соседям-мигрантам, съело весь урожай на ее участке в селе Паниковец.
По словам женщины, собранные овощи направляются в качестве гуманитарных грузов для российских военнослужащих на передовую. Она уточнила, что делает из них соленья и готовит «победные супы». Однако скот ее соседа, нелегального мигранта из Таджикистана, регулярно пробирается на ее огород и губит урожай.
— Они все поцапали и потоптали. Я хотела накопать картошки, свежих овощей передать. В итоге я вчера ничего не передала. Ребята остались без овощей, и моя семья тоже. Там нечего брать, — передает слова Дудоровой «Подъем».
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