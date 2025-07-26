Против Петросяна и Степаненко подали судебный иск за долги на 500 тысяч рублей

Против российского артиста и юмориста Евгения Петросяна и его бывшей супруги Елены Степаненко подали судебный иск. об этом сообщает издание «СтарХит».
Отмечается, что причиной обращения в суд против юмористов стали долги в размере 500 тысяч рублей, которые числятся за экс-супругами. Согласно источнику, пара не рассчиталась за экспертизу по оценке имущества, которое они поделили поровну. Среди перечня ценностей — квартиры, дома, машины и другие богатства.
Иск против Петросяна и Степаненко был направлен в суд Федеральным Центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ для взыскания задолженности. При этом издание отмечает, что ни юморист, ни его бывшая супруга не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате долга.
Ранее KP.RU сообщал, что Московский городской суд оставил в силе решение Хамовнического районного суда о выселении дочери Евгения Петросяна от первого брака из квартиры на Ростовской набережной.