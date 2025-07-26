Против Петросяна и Степаненко подали судебный иск за долги на 500 тысяч рублей

Иск против Петросяна и Степаненко был направлен в суд Федеральным Центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ для взыскания задолженности. При этом издание отмечает, что ни юморист, ни его бывшая супруга не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате долга.