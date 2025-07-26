Гулый: турпоток в Беларусь из России максимально высокий

По словам Филиппа Гулого, проводится анализ ситуации, и основные усилия в белорусско-российском сотрудничестве в сфере туризма должны быть сконцентрированы как раз на решении этих задач. «Наша отрасль стала зрелой за 30 лет. Ей требуются финансовые инструменты, управленческие решения, кадры. В туризме учиться “за партой” хорошо, но в основном нужно учиться на производстве — в гостиницах, ресторанах», — считает он.