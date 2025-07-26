Гулый: турпоток в Беларусь из России максимально высокий

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турпоток в Беларусь из России максимально высокий. Об этом заявил журналистам председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый на полях международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству», передает корреспондент БЕЛТА.
«Турпоток в Беларусь из России максимально высокий, — отметил Филипп Гулый. — У нас колоссально развита логистика. Самостоятельных и организованных туристов неимоверное количество. Их трудно посчитать из-за отсутствия границы и в целом из-за статистических нюансов. Мест свободных нет, глубина продаж очень большая. Мы давно уперлись в поток. Нам нужно развитие инфраструктуры, распределение, разведение потоков в сезон. Это сложная работа».
По словам Филиппа Гулого, проводится анализ ситуации, и основные усилия в белорусско-российском сотрудничестве в сфере туризма должны быть сконцентрированы как раз на решении этих задач. «Наша отрасль стала зрелой за 30 лет. Ей требуются финансовые инструменты, управленческие решения, кадры. В туризме учиться “за партой” хорошо, но в основном нужно учиться на производстве — в гостиницах, ресторанах», — считает он.
Также председатель правления отметил важность комплексного подхода в реализации проектов, развитии туристических локаций.
Беларусь подписала более 50 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с регионами России.
Отдельно Филипп Гулый остановился на создании площадок для летнего и активного отдыха, экотроп. «В нашей стране потенциал очень большой. Есть локальные инициативы, но нужен генеральный план, структурирование земель, подходов. Местное население должно быть вовлечено, чтобы зарабатывать. Соответственно, кто-то должен учить, как это делать. Нужен доступ к финансовым ресурсам, программам», — обратил внимание Филипп Гулый.
Все эти вопросы обсуждаются на форуме, который появился в развитие проекта «Пора путешествовать по России» и призван стать площадкой для обмена опытом, успешными практиками. В Минск приехали представители 38 регионов России. Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет ежегодным и будет проходить в разных регионах страны.
Филипп Гулый отметил, что не только Беларусь популярное направление у россиян, но и белорусы активно путешествуют по России. Причем расширяется география. В числе наиболее посещаемых мест — Москва, Санкт-Петербург, южные регионы, куда едут на пляжный отдых, Карелия, Казань. Открыты рейсы из Минска в Махачкалу и Минеральные Воды. Также доступны белорусам круизы по рекам России. -0-