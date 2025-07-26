Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде-2025

Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях. В конце 2023 года МОК разрешил выступление на Олимпиаде-2024 при условии соблюдения ряда критериев и прохождения отбора. При этом медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами, не включаются в неофициальный командный зачет.