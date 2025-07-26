Российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде-2025

Российские спортсмены завершили выступление на Универсиаде-2025 в Германии, завоевав шесть золотых медалей.
Заключительным видом, в котором выступали представители России, стала гребля. Однако выйти в финал отечественным спортсменам не удалось.
Всего на Универсиаде россияне завоевали 16 наград: шесть золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали. Наибольший вклад внес пловец Александр Степанов, выигравший два золота в индивидуальных заплывах и серебро в составе эстафетной команды.
Соревнования проходят с 16 по 27 июля в Германии. Спортсмены из России участвуют в турнире в нейтральном статусе.
Напомним, что в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях. В конце 2023 года МОК разрешил выступление на Олимпиаде-2024 при условии соблюдения ряда критериев и прохождения отбора. При этом медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами, не включаются в неофициальный командный зачет.