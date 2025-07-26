Россиянам сообщили, как уберечься от болезни Альцгеймера

«Мы обнаружили, что здоровый для сердца образ жизни положительно влияет практически на все системы организма — от мозга до опорно-двигательного аппарата», — подчеркивает соавтор исследования Лилиана Агуайо. Кроме того, забота о сердечно-сосудистом здоровье снижает риск депрессии, осложнений беременности и помогает поддерживать мобильность в старости. Таким образом, простые привычки могут значительно улучшить качество жизни в долгосрочной перспективе, сообщает Planet Today.