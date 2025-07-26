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Россиянам сообщили, как уберечься от болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы не только снижает риск инфарктов, но и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, диабет, почечную недостаточность и другие возрастные патологии.

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы не только снижает риск инфарктов, но и помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, диабет, почечную недостаточность и другие возрастные патологии.

Исследование, основанное на анализе 473 научных работ, показало, что простые меры профилактики оказывают комплексное положительное влияние на весь организм.

Специалисты рекомендуют следовать программе «Жизнь — простая 7», разработанной Американской кардиологической ассоциацией. Она включает контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, регулярную физическую активность, сбалансированное питание, поддержание здорового веса и отказ от курения. Эти меры не только укрепляют сердце, но и сохраняют когнитивные функции, зрение, слух и мышечную силу в пожилом возрасте.

«Мы обнаружили, что здоровый для сердца образ жизни положительно влияет практически на все системы организма — от мозга до опорно-двигательного аппарата», — подчеркивает соавтор исследования Лилиана Агуайо. Кроме того, забота о сердечно-сосудистом здоровье снижает риск депрессии, осложнений беременности и помогает поддерживать мобильность в старости. Таким образом, простые привычки могут значительно улучшить качество жизни в долгосрочной перспективе, сообщает Planet Today.

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